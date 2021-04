Elvir Rahimic déçu mais réaliste : "On s'incline face à la meilleure équipe du monde"

Ce mercredi, la Bosnie-Herzégovine n'a pas démérité mais s'est inclinée contre l'équipe de France (0-1), dans un match de qualification pour la prochaine Coupe du monde.

Le sélectionneur adjoint bosnien, Elvir Rahimic, promu numéro un le temps d'un match pour pallier l'absence d'Ivaylo Petev (positif au Covid-19), a exprimé sa déception, tout en soulignant la qualité de son adversaire.

"Après une défaite, tout le monde est déçu, tout le monde a des regrets et des critiques à formuler. Mais on peut dire que c'était quand même un bon match. On perd, mais nous savons contre qui. On s'incline face à la meilleure équipe du monde. Et j'insiste, c'était un beau match, avec du spectacle. Concernant les changements, nous avions pris la décision avant le début du match. On peut toujours se dire qu'il aurait fallu les faire plus tôt. Mais si ça avait été le cas, on aurait peut-être encaissé plus de buts. Il est certain que si nous gardons le même enthousiasme que ce soir, nous pourrons battre l'Ukraine, le Kazakhstan et la Finlande", a confié Elvir Rahimic à l'issue de la rencontre.