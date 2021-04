La Grèce sur la route des Diables juste avant l'Euro

Après un bon sept sur neuf en entame des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde, les Diables Rouges vont désormais mettre le cap sur le grand objectif de leur année 2021: l'Euro, qu'ils débuteront le 12 juin en Russie.

Mais il y aura bien évidemment des matchs amicaux au programme des protégés de Roberto Martinez pour préparer ce rendez-vous continental: on savait déjà que les Diables Rouges se mesureraient à la Croatie (6 juin), ils affronteront également la Grèce, trois jours plus tôt, au Stade Roi Baudouin.

Un adversaire que l'équipe nationale belge avait croisé en éliminatoires pour le Mondial 2018 (partage à domicile, victoire en déplacement), et qui ne disputera pas le championnat d'Europe: les Grecs avaient terminé troisièmes de leur groupe de qualification, derrière l'Italie et la Finlande.

Preparing the #EURO2020 against the winner of #EURO2004! 😉🇬🇷 pic.twitter.com/l7oK9IMndz