Direction Londres pour Agüero?

L'Argentin sera libre en juin prochain, et si le FC Barcelone est sur les rangs

Selon le Daily Mail ce vendredi, Chelsea s'est offert une entrée fracassante dans le dossier Sergio Agüero (32 ans, 8 matchs et 1 but en Premier League cette saison) et représente maintenant le club le mieux armé pour attirer l'attaquant argentin, après la fin de son contrat avec Manchester City en juin. Et cela pour deux raisons.

Déjà, car l'Albiceleste aimerait rester en Angleterre au cours des prochains mois. Mais également, car le club londonien dispose de solides atouts, sportifs comme financiers, avec notamment une manne financière suffisante pour garantir au natif de Buenos Aires de conserver son salaire de Manchester, à savoir 14 M€ par an. Une puissance dont la Juventus Turin et le FC Barcelone, autres courtisans déclarés d'Agüero, ne peuvent pas forcément se vanter.