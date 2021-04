Trois Belges en équipe nationale des Philippines : "De superbes souvenirs"

Dylan De Bruycker, formé en Belgique, a rejoint les Philippines en 2017. Depuis, il y est devenu international, où il a retrouvé ... deux autres joueurs belges !

Quand nous contactons Dylan De Bruycker (23 ans) pour discuter de sa carrière aux Philippines et de son passage en sélection nationale, quelle n'est pas notre surprise quand le joueur nous apprend ... qu'il n'est pas seul dans le cas : Jeffrey Christiaens (29 ans) et Angélo Verheye Marasigan (28 ans) ont eux aussi porté les couleurs des Azkals. Christiaens, formé à Bruges et qui a commencé sa carrière à Torhout, évolue aux Philippines depuis 2012 et Verheye a fait des aller-retours entre les divisions amateures belges et son pays natal après avoir été formé à Zulte.

Trois Belges en sélection

"Je connaissais Jeffrey et Angélo en Belgique, sans qu'on soit vraiment proches. Jeffrey était à Bruges (Dylan a évolué chez les Blauw & Zwart des U12 aux U19), Angélo et moi étions à la même école mais on ne se connaissait que de vue", nous explique Dylan De Bruycker. "Jeffrey est celui qui m'a un peu raconté comment se passait la vie aux Philippines quand j'ai reçu une offre pour venir". Les trois hommes se retrouveront ensuite en club, à Ceres Negro : "On était d'abord tous dans des clubs différents, puis en 2019, nous étions tous les 3 là (ils sont ensemble sur la photo de couverture de cet article, nda)".

Tous trois auront ensuite l'occasion de se croiser sous le maillot national philippin, que Christiaens a même porté à 30 reprises. "Nous n'avons joué qu'à quelques reprises ensemble avec l'équipe nationale", relativise De Bruycker. "La dernière fois que nous étions appelés tous les trois, c'était en 2017, pour le match d'Asian Cup face au Tadjikistan. Un bon souvenir puisque nous avions gagné en dernière minute sur un but de notre capitaine, Phil Younghusband (meilleur buteur de l'histoire de la sélection, aujourd'hui retraité, nda". Les trois Belgo-Philippins restent sur le banc pour ce match ; Christiaens et Verheye ne seront plus appelés par après, De Bruycker une fois seulement.

Dylan ne manque pas de bons moments en sélection, cependant : "Ma première présence avec l'équipe A date de 2017, un double match face au Yémen. Mais j'ai surtout joué avec les U23 (l'équipe olympique, nda). J'ai notamment joué au Cambodge devant 60.000 personnes, c'était assez fou. Il y aussi eu les Sea Games (les Jeux Olympiques d'Asie du Sud-Est, nda) à domicile, en 2019, devant notre public. C'est un excellent souvenir", se rappelle-t-il. "Mais le meilleur reste d'avoir pu jouer mes premières minutes en A le jour de mes 20 ans, le 5 décembre 2017, face au Timor Oriental".

La présence de trois Belges en sélection peut paraître surprenante, mais c'est habituel aux Philippines : "Je pense qu'il y a une minorité de joueurs 100% philippins en sélection, ce sont énormément de joueurs à double nationalité. Ca ne pose aucun problème ici, nous sommes très bien acceptés. On aide à faire monter le niveau global et c'est encourageant pour l'avenir que des jeunes choisissent les Philippines", explique De Bruycker. "Certains pays ne sont pas ravis que les Philippines aient autant de joueurs non-natifs, mais c'est comme ça".

Avant d'opter logiquement pour le pays de sa famille maternelle, De Bruycker a porté les couleurs du maillot belge, des U14 aux U17. "Les joueurs les plus connus que j'ai pu cotoyer, ce sont certainement Youri Tielemans et Senna Miangue. Il y avait aussi Julien Ngoy, Thibaut Vlietinck, Nordin Jackers", énumère-t-il. Aujourd'hui, il n'abandonne pas la sélection philippine : "J'ai fini mon cycle en U23. Je ne suis pas loin du groupe donc j'espère bien retrouver l'équipe nationale à l'avenir", conclut Dylan De Bruycker.