Le onze incroyable des joueurs en fin de contrat

Chaque année, plusieurs stars du ballon rond se retrouvent en fin de contrat et peuvent donc signer où bon leur semble.

Cette saison, plus que les autres sans doute, des dossiers de premier ordre ne sont pas réglés, nous permettant d'organiser un onze de rêve assez dingue en optant pour un 3-4-3.

Gardien

Au poste de gardien, Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but âgé de 22 ans n'a toujours pas signé de nouveau bail à l'AC MIlan et ne semble pas presser de régler cette situation.

Défense

Au sein de notre défense à trois compte, on retrouve Sergio Ramos. Le capitaine du Real Madrid arrive en fin de contrat et même si les négociations devraient finalement aboutir, les choses traînent en longueur.

Aux côtés de l'Espagnol, il y a deux joueurs du Bayern Munich : Jerome Boateng et David Alaba. Le premier n'est pas certain de rester en Bavière, le club prendra une décision au dernier moment. Pour le second, la fin de l'aventure est entendue depuis un moment. Il devrait rejoindre le Real Madrid où l'attend un contrat de 4 ans.

Milieu

Nous avons deux joueurs du Real Madrid dans notre milieu de terrain. Lucas Vazquez est aligné sur le flanc droit. Le joueur formé au club devrait quitter la Casa Blanca après avoir échoué dans des négociations pour une prolongation. Tandis que Luka Modric qui devrait lui tout de même prolonger dans la capitale espagnole malgré ses 35 ans.

Nous avons ensuite Georginio Wijnaldum qui devrait quitter Liverpool en fin de saison pour retrouver Koeman au Barça.

Enfin, Julian Draxler, cité sur le départ du côté du PSG, pourrait prolonger l'aventure au sein du club parisien.

Attaque

Lionel Messi n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone. La Pulga pourrait prolonger l'aventure en Catalogne ou alors rallier le PSG ou Manchester City qui lorgnent l'Argentin. Son compatriote et grand ami Sergio Agüero est lui aussi en fin de contrat avec les Citizens. Le Kun pourrait même rejoindre Messi l'an prochain en Catalogne où l'attaquant serait tombé d'accord pour un contrat de deux ans.

À leurs côtés, Zlatan Ibrahimovic qui se verrait bien continuer encore à l'AC Milan à 39 ans.

D'autres joueurs auraient figurer dans ce onze incroyable. On pense à Memphis Depay qui arrive lui aussi en fin de contrat à l'Olympique Lyonnais. Le Néerlandais est dans le viseur du Barça depuis l'hiver dernier. Edinson Cavani, dont la prolongation d'un an du côté de Manchester United n'est qu'optionnelle, tout comme Juan Mata, À la Roma, la prolongation d'Henrik Mkhitaryan se fera en fonction de ses performances.