La chasse aux trophées de Kevin De Bruyne

Avec City et avec les Diables Rouges: Kevin De Bruyne pourrait réaliser une improbable moisson d'ici la fin de saison. Mais l'ancien Genkois n'est pas du genre à se projeter: il reste les pieds sur terre et voit les choses au jour le jour.

Les Diables Rouges ont l'ambition d'aller chercher l'Euro 2020, Manchester City peut encore rêve d'un mémorable quadruplé: Kevin De Bruyne a donc cinq possibilités de soulever des trophées d'ici au 12 juin 2021.

Magique pour un joueur de football, et ça l'est sans doute pour le maître à jouer des Sky Blues, mais il refuse de voir aussi loin. Ce n'est pas le genre de la maison. "Quand tu débutes une saison, c'est avec l'envie de tout gagner. Mais tu sais aussi que le niveau sera très élevé et que le calendrier sera chargé", confiait-il en conférence de presse durant le break international.

"Pour l'instant on n'a rien!"

En d'autres mots: Kevin De Bruyne tempère, mais il espère évidemment aller le plus loin possible dans toutes les compétitions dans lesquelles il est encore engagé.

Et il est conscient de la chance qu'il a d'avoir encore autant de défis à relever: "C'est un privilège d'être encore engagé dans autant de compétitions, mais pour l'instant nous n'avons rien. Même si j'espère qu'au bout il y aura au moins l'un ou l'autre trophée", sourit-il.

Cette quête de trophées reprendra samedi après-midi pour KDB et Manchester City, qui se déplacent à Leicester City. Un déplacement difficile qui pourrait permettre aux Sky Blues de creuser encore l'écart en tête de Premier League avant un mois d'avril qui s'annonce chaud pour les hommes de Pep Guardiola: les quarts de finale de Ligue des Champions, la finale de la League Cup et les demi-finales de la FA Cup seront encore au programme de City en avril...