Maxime Lestienne : "Un gâchis si le Standard ne continue pas avec Mbaye Leye"

Le technicien sénégalais a apporté un vent de fraîcheur et a mis en place une nouvelle façon de jouer depuis son arrivée en bord de Meuse. Un jeu offensif et positif même si les Rouches éprouvent des difficultés à être régulier.

Le Standard de Liège vit une saison compliquée avec cette 12ème place au classement avec 41 points au compteur à trois journées de la fin. Néanmoins, les Rouches sont en finale de la Coupe de Belgique et ont encore la possibilité de remporter un trophée. Ils peuvent également encore disputer les Playoffs 2.

"Ce n'est jamais évident de reprendre un groupe malade au mois de janvier"

Il y a beaucoup de positif depuis l'arrivée de Mbaye Leye en janvier. "Nous le connaissions déjà pour la plupart du groupe et il avait déjà beaucoup de responsabilités sous Michel Preud'Homme. Un gâchis si le Standard de Liège ne continue pas avec Mbaye Leye. Ce n'est jamais évident de reprendre un groupe malade au mois de janvier, c'est même plutôt compliqué. Il a l'esprit et l'ADN Standard et cela serait bénéfique pour le club s'il restait sur le banc la saison prochaine. Il est déterminé et veut faire progresser tout le monde. Il fait aussi confiance aux jeunes qui sont l'avenir des Rouches", confie l'ailier du matricule 16 avant de poursuivre.

"Mbaye Leye est en train d'apposer sa griffe"

"Il a toutes les qualités pour réussir et il n'est qu'au début de sa carrière d'entraîneur. Il va devenir un grand entraîneur principal, et le groupe partage mon avis. Il se donne vraiment à 100% et c'est malheureux car les résultats espérés ne sont pas au rendez-vous. Mais je le répète : reprendre un groupe au plus bas, leur faire pousser des ailes et gagner tous les matchs, c'est extrêmement compliqué. Quoiqu'il en soit, Mbaye Leye est en train d'apposer sa griffe. Nous avions bien débuté le mois de janvier avec 4 victoires de suite puis ce fut moins bien car nous enchaînons les matchs depuis le début de saison et cela pèse dans les jambes. Sans parler de l'absence du douzième homme. Je suis sûr que nous verrons le Standard briller à nouveau et très bientôt", a conclu Maxime Lestienne.