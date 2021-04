Un Français déjà forfait pour l'Euro ?

Didier Deschamps va peut-être devoir se passer d'un élément offensif intéressant lors du prochain Euro.

Coup dur pour Anthony Martial. En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a annoncé que le Français allait être probablement forfait jusqu'à la fin de la saison suite à une entorse au genou : "Il s'est occasionné cette blessure avec sa sélection. C'est souvent le cas quand les joueurs partent en sélection... On croise toujours les doigts et on espère qu'ils reviennent en forme."

L'ailier de 25 ans pourrait bel et bien manquer l'Euro 2020 avec l'EdF. Si cela venait à être confirmé, ce serait un coup dur pour le joueur qui n'avait déjà pas pu participer au sacre des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde.