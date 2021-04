Quand Jérémy Mathieu confie qu'il ne voulait pas signer au Barça

Le Français a rejoint le FC Barcelone en 2014 en provenance du FC Valence.

En 2014, Jeremy Mathieu rejoignait le FC Barcelone où il remportera une Ligue des Champions. Et pourtant, ce transfert n’aurait pu jamais arriver. Dans un entretien accordé à L'Équipe, l’ancien défenseur central a expliqué ne pas avoir envie de signer au Barça à l’époque et y être allé par défaut.

"Je ne voulais pas aller au Barça. Quand le club m'a sollicité, j'étais capitaine à Valence, j'appréciais ma vie là-bas et je me demandais : est-ce que je vais cirer le banc à Barcelone ?", a confié le Français. "Quand j'ai reçu le contrat que me proposait Barcelone, j'ai rédigé un nouveau contrat, sur lequel figurait un salaire d'un niveau entre celui que je touchais à ce moment-là et celui que me proposait le Barça. J'ai montré ce faux contrat au directeur sportif de Valence, (Francisco) Rufete, en lui disant : "Si vous me donnez ça, je reste." Il m'a répondu : "Ça ne devrait pas poser de problème." On a appelé ensemble le président qui a refusé. Rufete n'en revenait pas... J'ai déchiré le papier et je leur ai dit : "Alors je m'en vais." J'ai compris qu'ils ne comptaient pas sur moi", a conclu Mathieu.