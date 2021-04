Jürgen Klopp : "On a trop facilité la tâche du Real Madrid"

Liverpool s'est incliné au Real Madrid (3-1) ce mardi soir lors du quart de finale aller de la Ligue des champions.

Jürgen Klopp a regretté les erreurs défensives de son équipe contre le Real Madrid. "Si on veut aller en demi-finale, il faut gagner le droit de les disputer. Et cela n'a pas été notre cas ce soir, surtout en première période. Donc la seule chose positive que je peux dire sur ce match, à part le fait qu'on ait marqué un but, c'est qu'on n'est qu'à la mi-temps de cette confrontation. On n'a tout simplement pas joué un assez bon football pour créer davantage de problèmes au Real", a lâché l'entraîneur de Liverpool à l'issue de la rencontre.

"Je pensais vraiment que c'était possible, mais on n'a pas réussi à le montrer ce soir, donc il faudra le montrer au prochain match. On leur a trop facilité la tâche. Il nous faudra plus d'intensité quand on a le ballon. On ne peut pas vraiment défendre contre la vitesse du Real si on perd le ballon au pire moment. Quand on perd le ballon mais qu'on est en bonne position pour faire le contre-pressing, ce n'est pas un problème. Mais on l'a perdu au pire moment et beaucoup trop facilement, en la mettant dans leurs pieds et on se retrouvait très rapidement dans des un contre un avec des joueurs de classe mondiale et c'est vraiment pas cool pour qui que ce soit qui se retrouve en face", a conclu le technicien allemand.