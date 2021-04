L'AC Milan confirme Stefano Pioli, bonne nouvelle pour Saelemaekers

Arrivé à Milan il y a plus d'un an, Alexis Saelemaekers s'épanouit sous les ordres de Stefano Pioli, et ça devrait continuer la saison prochaine.

C'est une bonne nouvelle à venir pour Alexis Saelemaekers. Son entraîneur, Stefano Pioli, devrait bien rester sur le banc du Milan AC la saison prochaine. Selon la Gazzetta dello Sport, l'entraîneur italien sera confirmé dans ses fonctions à la fin de la saison, et ce même si les Rossoneri ne finissent pas dans le Top 4 en Serie A. L'international belge peut s'en réjouir. Depuis son arrivé en Lombardie en janvier 2020, il profite de la confiance du technicien de 55 ans pour accumuler du temps de jeu. Au total, l'ancien de Neerpede a disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de Stefano Pioli jusqu'à présent. Sur un plan collectif, l'ancien coach de la Fiorentina obtient des bons résultats aux commandes du Diavolo (1,94 points par match en moyenne). Cette saison, l'AC Milan est engagé dans la course au titre en Italie et occupe la deuxième place, derrière l'Inter. Une performance à laquelle Stefano Pioli n'est définitivement pas étranger...