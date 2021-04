LaLiga n'a pas encore de preuves dans l'affaire Cala-Diakhaby après les premiers rapports

C'est la polémique du moment en Espagne : l'affaire des propos racistes qu'aurait tenu Juan Cala (Cadix) à l'encontre de Mokthar Diakhaby (Valence). Mais le rapport préliminaire reçu par LaLiga ne va pas dans le sens du joueur valencian ...

Se dirige-t-on vers un pétard mouillé ? Alors que Mokthar Diakhaby avait quitté le terrain et refusé d'y remonter suite à des propos racistes supposément tenus par Juan Cala, une enquête avait été ouverte pour ce qui semblait être une nouvelle affaire de racisme dans le football espagnol. Mais les rapports reçus par LaLiga, qui a fait appel entre autre à des experts labiaux, ne vont pas dans ce sens.

Une investigation approfondie des images et des extraits audio ne révélerait actuellement aucun propos raciste de la part de Cala, qui aurait cependant bel et bien proféré des injures à l'encontre de Diakhaby. D'après AS, l'enquête pourrait dès lors rapidement être close sans plus de conséquences, tandis que le club de Cadix et Cala ne comptent pas de leur côté entamer de procédures. Une polémique qui ne prendra certainement pas fin pour autant, car on imagine que l'attaquant français aura des choses à redire à ces conclusions ...