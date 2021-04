Paris va faire tourner et croiser les doigts

Le PSG est à fond sur la Ligue des champions. Le problème? En Ligue 1, ils ne sont pas en tête et il y a un match à jouer à Strasbourg ce samedi.

Entre ses deux matchs de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain se déplace à Strasbourg en Ligue 1 ce samedi (17h). A l’occasion de cette rencontre, et pour préserver l’état physique de ses cadres victorieux en Bavière (3-2) disponibles, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino prévoit un large turnover, révèle le journal Le Parisien.

Ainsi, en Alsace, le PSG pourrait présenter un onze expérimental composé du gardien Sergio Rico, des défenseurs Colin Dagba (ou Timothée Pembélé), Thilo Kehrer, Abdou Diallo et Mitchel Bakker, mais aussi d’un trio Rafinha - Ander Herrera - Leandro Paredes dans l’entrejeu. Enfin, Julian Draxler, Moise Kean et Pablo Sarabia composeraient l'attaque francilienne.

Un choix compréhensible mais très risqué en vue de la course pour le titre en Ligue 1, car les Rouge et Bleu restent sur une défaite contre Lille (0-1) et n’ont plus franchement le droit à l’erreur.