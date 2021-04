Comment le Clasico est redevenu décisif pour le titre

Les deux grands d'Espagne ont commencé la saison au ralenti, mais à neuf journées de la fin du championnat, le Real et le FC Barcelone peuvent encore aller chercher les lauriers.

Depuis la nuit des temps, le FC Barcelone et le Real Madrid sont rivaux, liés, et sont toujours opposés en Espagne. Cette saison, les deux clubs n'échappent pas à la règle. Les deux équipes avait pourtant bien commencé le championnat, avec des victoires malgré quelques accrocs.

Mais l'automne est arrivé, et les deux favoris au titre ont eu un trou d'air. Pour les Madrilènes, cela a commencé en Octobre avec des défaites contre Cadiz, puis Valence et Alavès en novembre. Les Catalans ont perdu contre Getafe et ... le Real dans cette même période, avant d'enchaîner avec des zéro pointé contre l'Atlético et Cadiz.

Pendant ce temps, les joueurs de Diego Simeone accumulaient les points et la presse ibérique assurait à l'époque que les Colchoneros allaient remporter le titre en fin d'exercice. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts.

Le FC Barcelone a trouvé son rythme de croisière mais surtout son équipe-type, avec un 3-4-3 efficace et spectaculaire par moments. Lionel Messi ne fait plus parler de lui que sur le terrain, Ousmane Dembélé est en pleine forme physique et les victoires se sont enchaînées.

Le Real a aussi apaisé toutes les tensions internes et Zinedine Zidane a réussi à concerner tout le monde, avec pourtant des choix forts de sa part dans l'équipe. Malgré les blessures, la Maison Blanche est revenue dans la course au titre.

Le duel de ce samedi (21h00) sera donc très important. Au classement, l'Atletico a 66 points, le Barça 65 et le Real est à 63 points. Diego Simeone et sa troupe se déplaceront dimanche au Betis et en 24 heures tout pourrait être relancé. Tout reste à faire dans cette Liga !