Thomas Müller prudent avant le match retour face au PSG

Après la défaite contre le Paris Saint-Germain (2-3) mercredi dernier, le Bayern Munich compte bien inverser la situation lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions.

Thomas Müller (31 ans, 8 matchs et 2 buts en C1 cette saison) espère que le Bayern Munich parviendra à se qualifier pour la dernier carré de la compétition. Mais l’attaquant allemand prévient, son équipe veillera à ne pas trop s’exposer ce mardi soir au Parc des Princes.

"Malgré notre style offensif, nous n'allons pas jouer avec 5 attaquants et nous ruer sur le but de Keylor Navas", a annoncé l’Allemand en conférence de presse. "Nous allons aborder ce match comme d'habitude. Il va falloir trouver le juste milieu entre prendre une part de risque et maîtriser le match. Tout peut se passer dans cette seconde manche, on le sait d'autant plus que nous avons déjà tout vécu. Si nous menons au score, c'est humain que l'adversaire commence à paniquer. Nous voulons provoquer cette situation", a conclu Müller.