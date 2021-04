Flick parle de son avenir: "Je veux prendre du plaisir, en club ou en sélection"

L'entraîneur du Bayern Munich est cité comme possible successeur de Joachim Löw à la tête de l'équipe nationale d'Allemagne.

Suite à l'élimination du Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (2-3, 1-0) mardi, l'entraîneur bavarois Hansi Flick a logiquement été interrogé sur son avenir, lui qu'on annonce comme le successeur de Joachim Löw à la tête de la sélection allemande. Pour la première fois, l'ancien adjoint de Niko Kovac a donc abordé le sujet de la Mannschaft, sans trop se mouiller.

"En tant qu’entraîneur, je réfléchis toujours à la suite, je me demande régulièrement si tout est magnifique à Munich. Puis-je continuer à faire évoluer cette équipe ? Nous avons gagné six titres la saison passée, l’exigence du Bayern est très forte pour gagner des trophées chaque saison. Le plus important, c’est que je prenne du plaisir dans mon job, peu importe que je reprenne le poste de sélectionneur avec un rythme différent ou que je reste entraîneur de club. Mais d’abord, j’ai besoin de temps pour digérer cette élimination avant de réfléchir à mon avenir", a déclaré Flick au micro de Sky Sport Germany.

Pour Lothar Matthäus, légende du club bavarois et de la sélection allemande, Flick quittera le Bayern en fin d'exercice pour prendre la tête de la Mannschaft après l'Euro.