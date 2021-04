Bundesliga : le Bayern fait un pas de plus vers le titre, Gladbach étrille Francfort

Les Bavarois ont profité du faux pas de Leipzig pour accentuer son avance au classement. De son côté, le Borussia M'Gladbach a surpris Francfort.

La suite de la 29e journée de Bundesliga a été riche en spectacle et en buts. En déplacement du côté de Wolfsburg, le Bayern Munich s'est relancé après son élimination en Ligue des Champions en s'imposant sur le score de 2-3.

A la mi-temps, le marquoir affichait déjà 1-3 pour les Bavarois. Le jeune Musiala par deux fois (15e et 37e) et Choupo-Moting (24e) permettaient de mettre le Bayern aux commandes. Un but de Weghorst à la 35e permettait à Wolfsburg de maintenir un mince espoir. En début de seconde période, Philipp faisait 2-3 mais l'équipe de Koen Casteels n'a pas réussi à arracher le match nul en fin de rencontre.

De son côté, Gladbach affrontait Francfort dans un duel important pour les tickets européens. Alors que l'on voyait Francfort s'imposer, ce sont finalement les Fohlen qui ont dominé la rencontre en plantant quatre buts à leur adversaire du jour. Ginter, Hoffman, Bensebaini et Wolf. Score final : 4-0.

Au classement, le Bayern comptabilise désormais 68 unités et prend sept points d'avance sur son dauphin Leipzig. Gladbach quant à lui comptabilise 43 points et revient dans la course pour une qualification en Europa League.

Schalke presque relégué

La sentence est presque tombée pour Schalke. En déplacement du côté de Fribourg, les Knappen ont sombré en s'inclinant sur le score de 4-0. Avec 13 unités, l'équipe de Benito Raman (absent pour blessure) pourrait être officiellement reléguée en D2 dès la prochaine journée.

Les autres résultats en Bundesliga :

Union Berlin 2-1 Stuttgart

Augsburg 0-0 Bielefeld