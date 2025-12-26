Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point

Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Union Saint-Gilloise a concédé le partage (1-1) au Cercle de Bruges. Les troupes de David Hubert ont confirmé leur baisse de forme avec un match assez décousu.

Dans la foulée du match à huit buts entre Genk et le Club de Bruges pour inaugurer le Boxing Day, la Pro League faisait escale en Venise du Nord en espérant un match aussi prolifique entre le Cercle de Bruges et l'Union Saint-Gilloise.

Pour cette dernière étape avant le repos attendu de longue date, David Hubert a compensé la présence d'Ousseynou Niang à la CAN en titularisant le Brésilien Guilherme Smith sur la gauche, une première en championnat. Derrière Promise David, Anouar Ait El Hadj et Marc Giger étaient confirmés, laissant des garçons comme Kevin Rodriguez et Rob Schoofs sur le banc.

Fort de sa première victoire depuis le 5 août le weekend dernier à Louvain, le Cercle a bien commencé, en mettant tout de suite la pression, avec un but de Steve Ngoura annulé pour hors-jeu après moins de 40 secondes. Auteurs d'un premier quart d'heure sans réelle inspiration, les Unionistes n'en ont pas moins ouvert le score.

C'est Mathias Rasmussen, laissé trop seul aux 30 mètres, qui a déverrouillé la rencontre après 16 minutes, d'une frappe du gauche dont il a le secret. Dans la foulée, le marquoir n'était pas loin de directement indiquer 0-2, mais Warleson a eu le dernier mot face à Promise David.

De retour en force, le gardien brésilien a sorti d'autres interventions cruciales pour garder son équipe dans le match, comme cet arrêt du pied face à Anouar Ait El Hadj (suivi d'une reprise manquée d'Anan Khalaili).

Les visiteurs jouent avec leur bonheur

Remuante devant, l'Union restait tout de même sous la menace d'une égalisation locale, en témoigne le face-à-face remporté par Kjell Scherpen face à Ngoura (qui avait pris Fedde Leysen de vitesse) ou la manchette du gardien néerlandais sur une déviation de Pieter Gerkens. Une phase dont Ngoura a une nouvelle fois failli profiter, il s'en est fallu de quelques centimètres pour que sa reprise ne fasse mouche.

Ce n'était que partie remise : trop nonchalents derrière, les Saint-Gillois ont finalement concédé un penalty dans les cinq dernières minutes du premier acte. C'est Leysen qui est parti à la faute, avec une intervention coupable de la main. Gary Magnée ne s'est pas privé d'égaliser en prenant Scherpen à contre-pied, 1-1 au repos.

Ragaillardi par son égalisation, le Cercle a continué à pousser à la reprise, avec quelques situations chaudes. Mais il a tout de même fallu attendre la dernière demi-heure pour retrouver trace d'une occasion franche...et quelle occasion. Profitant d'un bon centre de Gary Magnée, Hannes Van der Bruggen a bien senti le coup dans le rectangle mais a manqué l'opportunité de placer les siens aux commandes, avec une reprise de la tête juste au-dessus du but.

Monté au repos, Ibrahima Diaby a fait beaucoup de bien au milieu : l'Union a laissé entrevoir une fatigue physique de plus en plus latente, perdant bon nombre de duels. Mais Diaby a gâché sa bonne entrée en se faisant exclure pour une deuxième carte jaune (sévère) après 30 minutes, laissant le Cercle à dix pour le dernier quart d'heure.

L'Union a failli en profiter sur une belle occasion de Promise David dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire, mais Warleson a fait le boulot. Le match s'est montré chaotique jusqu'au bout : Christian Burgess s'est à son tour fait exclure pour une faute d'anti-jeu, avec déjà une jaune au compteur.

Cinq minutes de temps additionnel plus tard, les deux équipes se quittaient sur une parité numérique parfaite : 1-1 au marquoir, dix hommes de chaque côté. Place désormais au repos pour l'Union, qui aura concédé trois partages en quatre matchs de Pro League et ne dispose plus que d'un point d'avance sur le Club de Bruges en tête du classement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
Union SG

Plus de news

LIVE : Saint-Trond égalise contre un Standard réduit à 10 Live

LIVE : Saint-Trond égalise contre un Standard réduit à 10

19:07
Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

19:00
Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

18:32
Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

18:40
"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

18:20
🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

17:00
1
Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

17:30
Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière

Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière

16:30
Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

16:00
Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

11:00
Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

15:30
"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

14:40
"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

14:20
Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

15:00
🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

14:00
Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

13:30
"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

13:00
Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

11:39
"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

12:40
1
📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

12:20
L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

12:00
Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

11:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

10:00
Mike Trésor a-t-il encore un avenir à Burnley ? Scott Parker lui ouvre la porte !

Mike Trésor a-t-il encore un avenir à Burnley ? Scott Parker lui ouvre la porte !

10:30
La première rumeur concernant Divock Origi est là : sans surprise, ce n'est pas un club du top

La première rumeur concernant Divock Origi est là : sans surprise, ce n'est pas un club du top

10:00
Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

09:00
Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

09:30
Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

07:40
Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

08:00
Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

07:00
📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

08:30
De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

07:20
Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

06:00
Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

06:30
2
Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-1 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved