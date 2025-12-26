Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point

L'Union Saint-Gilloise a concédé le partage (1-1) au Cercle de Bruges. Les troupes de David Hubert ont confirmé leur baisse de forme avec un match assez décousu.

Dans la foulée du match à huit buts entre Genk et le Club de Bruges pour inaugurer le Boxing Day, la Pro League faisait escale en Venise du Nord en espérant un match aussi prolifique entre le Cercle de Bruges et l'Union Saint-Gilloise.

Pour cette dernière étape avant le repos attendu de longue date, David Hubert a compensé la présence d'Ousseynou Niang à la CAN en titularisant le Brésilien Guilherme Smith sur la gauche, une première en championnat. Derrière Promise David, Anouar Ait El Hadj et Marc Giger étaient confirmés, laissant des garçons comme Kevin Rodriguez et Rob Schoofs sur le banc.

Fort de sa première victoire depuis le 5 août le weekend dernier à Louvain, le Cercle a bien commencé, en mettant tout de suite la pression, avec un but de Steve Ngoura annulé pour hors-jeu après moins de 40 secondes. Auteurs d'un premier quart d'heure sans réelle inspiration, les Unionistes n'en ont pas moins ouvert le score.

C'est Mathias Rasmussen, laissé trop seul aux 30 mètres, qui a déverrouillé la rencontre après 16 minutes, d'une frappe du gauche dont il a le secret. Dans la foulée, le marquoir n'était pas loin de directement indiquer 0-2, mais Warleson a eu le dernier mot face à Promise David.





De retour en force, le gardien brésilien a sorti d'autres interventions cruciales pour garder son équipe dans le match, comme cet arrêt du pied face à Anouar Ait El Hadj (suivi d'une reprise manquée d'Anan Khalaili).

Les visiteurs jouent avec leur bonheur

Remuante devant, l'Union restait tout de même sous la menace d'une égalisation locale, en témoigne le face-à-face remporté par Kjell Scherpen face à Ngoura (qui avait pris Fedde Leysen de vitesse) ou la manchette du gardien néerlandais sur une déviation de Pieter Gerkens. Une phase dont Ngoura a une nouvelle fois failli profiter, il s'en est fallu de quelques centimètres pour que sa reprise ne fasse mouche.

Ce n'était que partie remise : trop nonchalents derrière, les Saint-Gillois ont finalement concédé un penalty dans les cinq dernières minutes du premier acte. C'est Leysen qui est parti à la faute, avec une intervention coupable de la main. Gary Magnée ne s'est pas privé d'égaliser en prenant Scherpen à contre-pied, 1-1 au repos.

Ragaillardi par son égalisation, le Cercle a continué à pousser à la reprise, avec quelques situations chaudes. Mais il a tout de même fallu attendre la dernière demi-heure pour retrouver trace d'une occasion franche...et quelle occasion. Profitant d'un bon centre de Gary Magnée, Hannes Van der Bruggen a bien senti le coup dans le rectangle mais a manqué l'opportunité de placer les siens aux commandes, avec une reprise de la tête juste au-dessus du but.

Monté au repos, Ibrahima Diaby a fait beaucoup de bien au milieu : l'Union a laissé entrevoir une fatigue physique de plus en plus latente, perdant bon nombre de duels. Mais Diaby a gâché sa bonne entrée en se faisant exclure pour une deuxième carte jaune (sévère) après 30 minutes, laissant le Cercle à dix pour le dernier quart d'heure.

L'Union a failli en profiter sur une belle occasion de Promise David dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire, mais Warleson a fait le boulot. Le match s'est montré chaotique jusqu'au bout : Christian Burgess s'est à son tour fait exclure pour une faute d'anti-jeu, avec déjà une jaune au compteur.

Cinq minutes de temps additionnel plus tard, les deux équipes se quittaient sur une parité numérique parfaite : 1-1 au marquoir, dix hommes de chaque côté. Place désormais au repos pour l'Union, qui aura concédé trois partages en quatre matchs de Pro League et ne dispose plus que d'un point d'avance sur le Club de Bruges en tête du classement.