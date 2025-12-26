"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

Redoutable d'efficacité en première période, le Club de Bruges s'est imposé à Genk ce vendredi. Les Blauw & Zwart ont marqué cinq fois... en seulement six tirs cadrés.

"La première mi-temps, c'est ce vers quoi nous voulons aller." Tels étaient les mots d'Ivan Leko après la victoire du Club de Bruges sur le Racing Genk, ce vendredi.

Au repos, les Blauw & Zwart menaient 1-3 grâce aux buts de Hugo Vetlesen, Roméo Vermant et Hans Vanaken, avant de relâcher leur vigilance en seconde période et de voir les Limbourgeois revenir à 3-3.

Redoutables d’efficacité, les Brugeois ont rapidement repris les commandes, avant de sceller le score dans le temps additionnel grâce à Cissé Sandra. Un match à huit buts, avec huit buteurs différents, pour la première de Nicky Hayen sur le banc de Genk.

Ivan Leko heureux de la leçon d'efficacité de Bruges

L’ancien entraîneur du Club, désormais sur le banc des Limbourgeois, peut légitimement afficher une certaine déception, son équipe n’ayant certainement pas démérité. Avec 22 tirs, dont 7 cadrés, il y avait largement la possibilité de renverser le score.

Genk s’est d’ailleurs créé le plus grand nombre d’occasions franches, comme le montrent les expected goals : 1,59 pour Genk contre 1,04 pour Bruges, qui a inscrit cinq buts en huit tirs, dont six cadrés. Une véritable leçon d’efficacité dont Ivan Leko se réjouit.