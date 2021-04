🎥 Premier League : Arsenal limite la casse dans les ultimes secondes

Arsenal accueillait Fulham pour le compte de la 32e journée de Premier League. Les Gunners abordaient la rencontre boostés par leur qualification en 1/2 finale de la Ligue Europa jeudi, et face à un adversaire normalement abordable.

Mais dans les faits, Fulham (avec Denis Odoi sur le banc) s'est avéré être un morceau très coriace. En effet, les Cottagers sont 18e et premier relégable et ont un besoin urgent de points.

Après une première période sans buts, Fulham ouvrait le score après le repos. C'est l'ancien Bordelais Josh Maja sur penalty (59e) qui transformait le tir au but.

Arsenal a dû batailler et les Gunners arrachent finalement le nul dans les dernières secondes au terme de huit minutes d'arrêts de jeu. Le jeune Edward Nketiah (90e+7) monté au jeu à la 70e permet à Arsenal d'arracher un point à domicile pour éviter la défaite.

Arsenal reste 9e au classement, alors que Fulham laisse filer deux points très précieux dans sa course au maintien.

