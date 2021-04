Florentino Pérez flou concernant l'avenir de Sergio Ramos

Présent sur le plateau de l'émission El Chiringuito, le président de la Maison Blanche, Florentino Pérez, s'est montré assez flou concernant l'avenir du défenseur central espagnol.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos (35 ans, 20 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) n'est pas certain de prolonger avec le Real Madrid. Florentino Pérez a évoqué le cas de son capitaine, Sergio Ramos. Alors qu'ils ont eu quelques accrochages par le passé, les deux hommes n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente pour une prolongation.

À un peu plus de deux mois du terme de son bail, le défenseur central s'éloigne de plus en plus de Madrid. "J'adore Sergio Ramos mais nous sommes dans une très mauvaise situation financière, personne ne met l'argent et nous devons être réalistes, nous sommes tous très mal. Il n'a pas accepté de baisser son salaire cette saison. Je n'ai pas dit qu'il quitterait le club. Beaucoup de choses peuvent arriver. Nous pensons d'abord à terminer la saison et nous y réfléchirons ensuite à la fin de la saison", a lâché le président du Real Madrid.