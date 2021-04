Sampaoli veut garder Thauvin

Le champion du monde français est en fin de contrat à l'Olympique de Marseille.

Visiblement sous tension, l'ailier de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin (28 ans, 32 matchs et 8 buts en L1 cette saison), en fin de contrat en juin prochain, s'inquiète notamment de sa situation contractuelle. En conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur phocéen Jorge Sampaoli a évoqué l'avenir de l'international français.

"Flo sort d’une année un peu difficile avec une blessure importante. Nous, on espère qu’il va continuer dans le projet. Après, la décision se prend entre le club, son agent et lui. Mais sur le plan sportif, on espère le voir continuer avec nous", a insisté le technicien argentin.

Reste à savoir si Thauvin va parvenir à s'entendre avec le président marseillais Pablo Longoria.