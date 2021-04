Tensions à Manchester United: des supporters forcent les portes du centre d'entraînement

Le projet de Super League a vraiment du mal à passer pour les supporters de Manchester United.

La lettre d’excuses publiée mercredi par Joel Glazer, le propriétaire du club mancunien, n’a pas suffi à faire retomber la tension. Si les Red Devils ont fini par se retirer du projet, comme les cinq autres formations de Premier League présentes sur la liste des clubs fondateurs, quelques supporters ont dénoncé la politique des dirigeants et leur volonté d’inscrire le club dans une Ligue européenne fermée.

Selon les informations de Sky Sports, une vingtaine de personnes ont bloqué jeudi matin les deux entrées du centre d’entraînement de Carrington.

"Vers 9 heures du matin, un groupe a eu accès au terrain d’entraînement du club. L’entraîneur et d’autres leur ont parlé. Les bâtiment étaient sécurisés et le groupe a maintenant quitté le site", a indiqué Manchester United dans un communiqué relayé par la chaîne. Nos confrères précisent que les esprits se sont calmés après des discussions avec Ole-Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Nemanja Matic et Darren Fletcher.