Karim Benzema "veut revenir" en Équipe de France

Karim Benzema n'a plus porté les couleurs de la France depuis 2015 et l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Mais l'attaquant du Real Madrid n'a pas abandonné.

C'est devenu à la fois un marronnier et un running-gag à chaque sélection de Didier Deschamps : le cas Karim Benzema est systématiquement évoqué, de moins en moins sérieusement tant il apparaît clair que le buteur du Real Madrid ne reviendra jamais en EDF. Mais d'après l'un de ses conseillers, Karim Djaziri, Benzema n'a pas perdu espoir.

"Bien sûr qu'il veut revenir en Équipe de France, ça fait six ans qu'il attend ça", affirme Djaziri, son ancien agent, sur RMC Sport. "Karim aime trop le football pour ne pas espérer ça". En 2017, Benzema avait ainsi demandé à Djaziri de téléphoner au président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, afin d'organiser un rendez-vous et tenter de régler le problème. "Le Graët n'a pas voulu de ce rendez-vous. Didier Deschamps ? On ne sait même pas s'il est au courant". Karim Djaziri a en effet écarté l'idée selon laquelle blacklister Benzema serait une décision du sélectionneur français : "Quand Didier a un problème, il appelle quelqu'un pour le régler. Il a repris des joueurs qui ont insulté sa famille, il a déjà pardonné bien pire", pointe-t-il.