Premier League : Timo Werner offre le derby de Londres à Chelsea

Chelsea remporte son duel. Ce samedi, les Blues l'ont emporté sur la pelouse de West Ham, au London Stadium, dans le cadre de la 33ème journée de Premier League. La formation à la tunique bleue s'est imposée sur la plus petite des marges face à un concurrent direct dans la course à l'Europe.

Un seul but a suffi à faire la différence. Auteur de l'ouveture du score peu avant la mi-temps (43ème minute), Timo Werner a inscrit l'unique but de la rencontre pour la formation à la tunique bleue. L'international allemand a ainsi donné la victoire à son équipe. Score final : 0-1 pour Chelsea.

FT. Job done! 3 points! Well done, Blues! 💙 pic.twitter.com/DAQPZKvGSO