L'AC Milan et Saelemaekers giflés par la Lazio Rome

L'AC Milan a enchaîné une seconde défaite d'affilée sur la pelouse de la Lazio Rome ce lundi.

Alexis Saelemaekers était titulaire au Stadio Olimpico de Rome ce lundi et l'AC Milan a passé une assez mauvaise soirée : les Rossoneri ont été écrasés par la Lazio Rome (3-0), encaissant rapidement des oeuvres de Joaquin Correa (2e), et ne devant qu'à un penalty raté de Lazzari de ne pas être menés de deux buts à la pause. Correa inscrira un second but au retour des vestiaires, et Ciro Immobile fixera le score à la 87e.

Milan s'était déjà incliné face à Sassuolo il y a 5 jours et reste donc sur un 0/6. Les Lombards comptent cependant 5 points d'avance sur la Lazio Rome, mais devront se reprendre pour éviter de passer de candidats au titre à déception.

26/04/2021 18:30 Torino - Napoli 0-2 26/04/2021 20:45 Lazio - AC Milan 3-0