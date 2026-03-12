"Il a montré qu'on pouvait compter sur lui" : Gaëtan Englebert salue la prestation d'Alexis André Jr.

Photo: Nicolas Darimont

Gaëtan Englebert s'est exprimé au micro de DAZN après le partage entre le Patro Eisden et le RFC Liège (1-1) ce mardi. Le coach a notamment salué la prestation d'Alexis André Jr.

Il lui a d’abord été demandé s’il avait des nouvelles de Jordi Belin, sorti sur blessure et remplacé par Alexis André Jr. : "Je pense que c’est clair, c’est musculaire. Il faut maintenant voir si c’est une élongation ou une déchirure. C’est un problème à gérer pour les semaines à venir. Mais le plus important aujourd’hui, c’est surtout le résultat et la manière, dans des conditions encore une fois pas évidentes du tout. Donc je suis vraiment fier de ce que l’équipe a montré."

Alexis André Jr. a répondu présent pour sa première en championnat en arrêtant notamment un penalty : "On sait qu’il a la qualité pour faire ce qu’il a fait. Cela fait des semaines et des mois qu’il s’entraîne à un bon niveau et qu’il progresse. Je pense qu’il a montré aujourd’hui qu’on pouvait compter sur lui.

Mais il n’y a pas un joueur à sortir du lot : c’est l’ensemble de l’équipe, ceux qui ont commencé, ceux qui sont montés du banc et ceux qui étaient sur le banc. Tout le monde a fait le travail. On prend un point mérité, presque trois si on avait été un peu plus précis en fin de match." 

Le RFC Liège réduit à dix

Réduits à dix pour les vingt dernières minutes du match suite au deuxième carton jaune de Jonathan D'Ostilio, les Liégeois ont malgré tout réussi à préserver le partage. "Ce que j'ai apprécié chez les joueurs ? Leur engagement, leur organisation tout au long de la rencontre. Dans des conditions difficiles, avec parfois un manque de confiance, c’est certain. Mais je pense qu’aujourd’hui cela doit leur donner un petit plus pour les cinq derniers matches.

On montre que quand on est une équipe qui pense d’abord à courir et à gagner les duels, on sait aussi être bons dans le jeu. On va essayer de faire cela pendant les cinq derniers matches pour atteindre un objectif qui n’était pas celui du début de saison, mais qui l’est devenu depuis quelques semaines. On ne va plus se cacher. On va prendre match après match et essayer de prendre des points pour terminer dans le top 6.

Les joueurs sont là pour jouer. S’entraîner en fin de saison peut être long et parfois ennuyeux. Ce qu’ils préfèrent, ce sont les matches. On a de beaux matches à jouer, on sera à domicile, avec un public qui répondra présent. À nous de faire en sorte que les joueurs soient prêts pour aller chercher les trois points samedi prochain."

Gaetan Englebert

