"C'est désormais une obligation" : Jan Ceulemans se montre très clair sur le Club de Bruges

Ancien joueur du Club de Bruges et du KVC Westerlo, Jan Ceulemans s'est exprimé sur ce duel de samedi soir. Qui mieux que lui pour évoquer cette rencontre importante entre les deux équipes ?

Pour le KVC Westerlo et le Club de Bruges, l’enjeu est important. Les Campinois veulent absolument prendre trois points afin de conserver une chance de terminer dans le top 6 et ainsi décrocher un ticket pour les Champions’ Play-offs.

Bruges et Westerlo ont besoin des points

De son côté, le Club de Bruges a besoin de chaque point pour aborder ces Champions’ Play-offs dans les meilleures conditions possibles et espérer jouer le titre face à l’Union Saint-Gilloise, au STVV et aux autres prétendants cette saison.

Jan Ceulemans a d’ailleurs un souhait très clair pour cette saison : voir Westerlo terminer dans le top 6 et le Club de Bruges décrocher ensuite le titre. "Si cela se passe comme ça, alors Westerlo peut gagner maintenant", a-t-il souligné au micro du Nieuwsblad.

Quelle importance pour la course au titre du Club de Bruges ?

"Après la division des points, il ne s’agira plus que d’un petit point d’écart. Pour le Club, le titre est désormais une obligation. S’ils passent encore à côté, ce sera une énorme déception", a ajouté Jan Ceulemans.



"Si Westerlo manque le top 6, personne n’en fera vraiment un drame. Mais bon, après tant d’années passées dans les deux clubs, il m’est impossible de souhaiter plus de réussite à l’un qu’à l’autre."