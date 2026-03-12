L'Iran à la Coupe du Monde ? Donald Trump s'exprime à nouveau assez clairement

L'Iran à la Coupe du Monde ? Donald Trump s'exprime à nouveau assez clairement
Deviens fan de Iran! 4

Rudi Garcia et les Diables Rouges doivent garder dans un coin de la tête un scénario : celui d'un changement d'adversaire pour le deuxième match de poule à la Coupe du Monde. Car l'Iran semble se rapprocher d'une non-participation.

Ce n'est jamais idéal, mais a priori, la Belgique aura le temps de s'y préparer : il y a de plus en plus de chances que l'Iran, l'un des trois adversaires des Diables au sein du groupe G, ne participe pas à la Coupe du Monde 2026.

Suite à l'attaque israélo-américaine sur l'Iran, des doutes avaient immédiatement été soulevés à ce sujet par le président de la fédération iranienne, qui estimait "peu probable" les chances de voir la Team Melli participer au Mondial au vu des circonstances.

L'Iran pas à la Coupe du Monde "pour sa sécurité" ? 

Donald Trump lui-même avait été interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse. Sa réponse initiale était lapidaire : le président des Etats-Unis affirmait n'en avoir "rien à faire". Il s'est montré plus loquace via Truth Social, son réseau social personnel.

"L'équipe nationale d'Iran est la bienvenue à la Coupe du Monde, mais je ne crois vraiment pas qu'il serait approprié pour eux d'être là, pour leur propre vie et sécurité", a déclaré Donald Trump. 


Une déclaration qui ne va pas apaiser les tensions, et semble rapprocher encore un peu plus l'Iran d'un forfait à la Coupe du Monde 2026. Le candidat n°1 pour remplacer l'équipe asiatique serait son voisin, l'Irak. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Iran

Plus de news

Un grand média italien encense Koni De Winter... et tacle deux de ses concurrents chez les Diables

Un grand média italien encense Koni De Winter... et tacle deux de ses concurrents chez les Diables

20:20
Un club de Pro League prêt à recruter une jeune pépite de Serie A cet été ?

Un club de Pro League prêt à recruter une jeune pépite de Serie A cet été ?

20:00
🎥 Comme Hazard à l'époque : un joueur de Chelsea s'en prend à un ramasseur de balles

🎥 Comme Hazard à l'époque : un joueur de Chelsea s'en prend à un ramasseur de balles

19:00
Un joueur prêté par le Club de Bruges impressionne en Espagne : "Je dois retourner à Bruges, mais..."

Un joueur prêté par le Club de Bruges impressionne en Espagne : "Je dois retourner à Bruges, mais..."

18:40
"C'est désormais une obligation" : Jan Ceulemans se montre très clair sur le Club de Bruges

"C'est désormais une obligation" : Jan Ceulemans se montre très clair sur le Club de Bruges

18:20
Alexis Flips peut-il espérer une seconde chance avec Anderlecht ?

Alexis Flips peut-il espérer une seconde chance avec Anderlecht ?

18:00
Nathan De Cat peut-il vraiment rêver de la Coupe du monde 2026 ?

Nathan De Cat peut-il vraiment rêver de la Coupe du monde 2026 ?

17:30
"C'est la seule chose que je n'ai pas accomplie" : Paul-José M'Poku revient sur ses années au Standard

"C'est la seule chose que je n'ai pas accomplie" : Paul-José M'Poku revient sur ses années au Standard

17:00
"Il a montré qu'on pouvait compter sur lui" : Gaëtan Englebert salue la prestation d'Alexis André Jr.

"Il a montré qu'on pouvait compter sur lui" : Gaëtan Englebert salue la prestation d'Alexis André Jr.

16:30
Le verdict est tombé : le sort du match annulé entre Seraing et Courtrai est désormais connu

Le verdict est tombé : le sort du match annulé entre Seraing et Courtrai est désormais connu

16:00
1
Du changement aux Francs Borains : Pascal Scimè prend une grande décision

Du changement aux Francs Borains : Pascal Scimè prend une grande décision

15:30
Voici où et quand devrait finalement avoir lieu la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine

Voici où et quand devrait finalement avoir lieu la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine

15:00
"J'ai gagné autrement dans ma carrière" : fraîchement retraité, Paul-José M'Poku se confie

"J'ai gagné autrement dans ma carrière" : fraîchement retraité, Paul-José M'Poku se confie

14:20
"Nous voulons écrire l'histoire du club" : le coach de Fribourg ambitieux mais prudent avant d'affronter Genk

"Nous voulons écrire l'histoire du club" : le coach de Fribourg ambitieux mais prudent avant d'affronter Genk

14:00
C'est l'hécatombe : nouveau coup dur pour le Bayern de Vincent Kompany

C'est l'hécatombe : nouveau coup dur pour le Bayern de Vincent Kompany

13:30
Bob Peeters, un ancien Diable Rouge aux anges à Beveren : "Personne n'a pu rivaliser avec nous"

Bob Peeters, un ancien Diable Rouge aux anges à Beveren : "Personne n'a pu rivaliser avec nous"

13:00
Vers un départ d'Anderlecht cet été ? "Non, je veux d'abord remporter des trophées ici"

Vers un départ d'Anderlecht cet été ? "Non, je veux d'abord remporter des trophées ici"

12:40
4 victoires qui changent tout : la course au maintien en Challenger Pro League presque bouclée dès ce jeudi ?

4 victoires qui changent tout : la course au maintien en Challenger Pro League presque bouclée dès ce jeudi ?

12:20
Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

12:00
Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

11:40
Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

11:20
🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"

🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"

11:00
"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

10:30
Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

09:30
Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

10:00
"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

09:00
Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

08:30
Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/03: Nicholson

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/03: Nicholson

07:00
Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

07:40
Incroyable retournement de situation à Tournai, avec un projet de reprise après la faillite !

Incroyable retournement de situation à Tournai, avec un projet de reprise après la faillite !

07:20
Le successeur de Marc Wilmots ne s'en cache pas : Schalke 04 va négocier avec Anderlecht

Le successeur de Marc Wilmots ne s'en cache pas : Schalke 04 va négocier avec Anderlecht

07:00
Officiel : un ancien buteur de Charleroi quitte le Mexique pour revenir en Europe

Officiel : un ancien buteur de Charleroi quitte le Mexique pour revenir en Europe

06:30
🎥 Le Real assomme Manchester City, 7 buts en le PSG et Chelsea, Bodø/Glimt frappe encore !

🎥 Le Real assomme Manchester City, 7 buts en le PSG et Chelsea, Bodø/Glimt frappe encore !

23:00
3
La dernière saison de Burgess en Belgique ? Le capitaine de l'Union prend la parole

La dernière saison de Burgess en Belgique ? Le capitaine de l'Union prend la parole

22:30
🎥 Beveren champion contre le RWDM, Seraing en plante quatre à l'Olympic : les résumés de D1B

🎥 Beveren champion contre le RWDM, Seraing en plante quatre à l'Olympic : les résumés de D1B

22:01

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved