L'Iran à la Coupe du Monde ? Donald Trump s'exprime à nouveau assez clairement

Rudi Garcia et les Diables Rouges doivent garder dans un coin de la tête un scénario : celui d'un changement d'adversaire pour le deuxième match de poule à la Coupe du Monde. Car l'Iran semble se rapprocher d'une non-participation.

Ce n'est jamais idéal, mais a priori, la Belgique aura le temps de s'y préparer : il y a de plus en plus de chances que l'Iran, l'un des trois adversaires des Diables au sein du groupe G, ne participe pas à la Coupe du Monde 2026.

Suite à l'attaque israélo-américaine sur l'Iran, des doutes avaient immédiatement été soulevés à ce sujet par le président de la fédération iranienne, qui estimait "peu probable" les chances de voir la Team Melli participer au Mondial au vu des circonstances.

L'Iran pas à la Coupe du Monde "pour sa sécurité" ?

Donald Trump lui-même avait été interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse. Sa réponse initiale était lapidaire : le président des Etats-Unis affirmait n'en avoir "rien à faire". Il s'est montré plus loquace via Truth Social, son réseau social personnel.

"L'équipe nationale d'Iran est la bienvenue à la Coupe du Monde, mais je ne crois vraiment pas qu'il serait approprié pour eux d'être là, pour leur propre vie et sécurité", a déclaré Donald Trump.



Une déclaration qui ne va pas apaiser les tensions, et semble rapprocher encore un peu plus l'Iran d'un forfait à la Coupe du Monde 2026. Le candidat n°1 pour remplacer l'équipe asiatique serait son voisin, l'Irak.