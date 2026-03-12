Nathan De Cat peut-il vraiment rêver de la Coupe du monde 2026 ?

Nathan De Cat est considéré comme l'un des grands talents belges de sa génération au milieu de terrain, mais une sélection pour la Coupe du monde avec les Diables Rouges reste loin d'être acquise. La concurrence est très forte si Rudi Garcia emmène six à sept milieux centraux.

Plusieurs noms semblent déjà quasiment assurés d’avoir leur place, à condition bien sûr de rester en forme. Kevin De Bruyne reste le leader créatif de l’équipe, tandis que Youri Tielemans et Amadou Onana sont des pièces importantes, respectivement dans la construction du jeu et dans le travail défensif. Hans Vanaken est, lui aussi, généralement considéré comme une valeur sûre de la sélection.

Cinq milieux déjà presque certains (s’ils sont en forme)

Avec ces profils, quatre des places potentielles au milieu de terrain semblent déjà presque occupées. Nicolas Raskin paraît également très proche d’une sélection, au vu des performances qu’il a réalisées sous les ordres de Rudi Garcia.

Pour la dernière place, voire peut-être deux, la concurrence sera rude. Nathan De Cat doit composer avec la concurrence de joueurs comme Charles Vanhoutte, Orel Mangala, Arthur Vermeeren, Bryan Heynen ou encore Aster Vranckx. Toutefois, à l’exception de Vanhoutte, ces joueurs ont un peu disparu des radars ces derniers mois. Axel Witsel doit lui aussi être mentionné dans la discussion, notamment en raison de son expérience lors des grandes compétitions.

Witsel pour l’expérience ? Saelemaekers pour sa polyvalence

Il y a aussi le cas Roméo Lavia. Indéniablement l’un des plus grands talents à son poste, mais également très sujet aux blessures. Il est à nouveau en forme, mais la probabilité que Rudi Garcia prenne un risque avec lui semble assez faible.

Pour Rudi Garcia, l’enjeu sera surtout de trouver le bon équilibre dans sa sélection. Il souhaite évidemment disposer d’un maximum de joueurs capables de faire la différence et, sur les ailes, les options ne manquent pas. C’est justement ce qui rend le profil d’Alexis Saelemaekers particulièrement intéressant : il peut aussi évoluer dans l’axe. Cela pourrait permettre d’emmener un milieu de terrain de moins dans la sélection.

Charles Vanhoutte pourrait en faire les frais

Si le sélectionneur souhaite déjà permettre à Nathan De Cat de goûter à un grand tournoi, il devra forcément faire des déçus. Dans ce cas, Charles Vanhoutte pourrait être le premier concerné, lui qui faisait partie des dernières sélections. Mais la décision reposera aussi sur l’éternel équilibre entre la jeunesse montante et l’expérience, incarnée par un joueur comme Axel Witsel.

Dans deux semaines, on saura si Nathan De Cat est repris pour les matchs amicaux aux États-Unis. Si ce n’est pas le cas, il semble difficile d’imaginer qu’il fasse partie du groupe pour la Coupe du monde. 

