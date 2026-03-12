Alexis Flips peut-il espérer une seconde chance avec Anderlecht ?

Ce mardi, Alexis Flips a franchi une petite étape. Le milieu de terrain français a retrouvé les terrains pour la première fois depuis deux ans avec un maillot du RSC Anderlecht, lors d'un match disputé avec les RSCA Futures.

Alexis Flips est monté au jeu à la 70e minute lors du déplacement au Beerschot, finalement perdu 4-2. Le Français de 26 ans portait le numéro 70 et a immédiatement montré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités techniques. Il s’est notamment chargé des phases arrêtées et a même provoqué une carte rouge pour l’équipe locale.

Alexis Flips n’avait plus joué de la saison en raison d’une blessure

Son retour est remarquable, car Flips était écarté depuis longtemps. Une blessure persistante à la voûte plantaire l’a tenu éloigné des terrains toute la saison, ce qui l’a également empêché de s’entraîner normalement pendant une longue période.

Le milieu de terrain était par ailleurs sorti des plans à Anderlecht depuis un moment. L’été dernier, il avait été envoyé dans le noyau B, après avoir déjà été prêté à des clubs en Turquie et au Sporting Charleroi. Depuis, son aventure chez les Mauves semblait doucement toucher à sa fin.

Sous les entraîneurs précédents, les perspectives étaient en tout cas très limitées. Ni Brian Riemer ni Besnik Hasi ne semblaient envisager un rôle pour le Français dans leurs plans. Malgré ses qualités techniques et sa bonne frappe, il ne semblait plus avoir la moindre chance au Lotto Park.

Jérémy Taravel a redonné de l’espoir à certains joueurs

Avec l’arrivée de l’entraîneur intérimaire Jérémy Taravel, Flips espère désormais une nouvelle opportunité. Le Français semble adopter une approche différente au sein du groupe et tente de remotiver plusieurs joueurs.





Mats Rits en est un bon exemple. Le milieu de terrain avait, lui aussi, peu de perspectives et avait passé un temps dans le noyau B, mais Jérémy Taravel l’a réintégré dans le groupe. Le week-end dernier, Rits figurait même sur le banc lors du match de championnat contre le Club de Bruges.

Taravel est connu comme un entraîneur qui récompense l’engagement et la mentalité. Cela redonne de l’espoir à plusieurs joueurs, à condition de se montrer à l’entraînement. Alexis Flips espère désormais lui aussi attirer de nouveau l’attention.

Reste à voir s’il obtiendra réellement une chance avec l’équipe première. Une chose est certaine : le milieu de terrain est encore sous contrat avec Anderlecht pour deux saisons. Et après deux années marquées par les blessures et un temps de jeu très limité, les clubs intéressés ne se bousculent pas encore.