Un joueur prêté par le Club de Bruges impressionne en Espagne : "Je dois retourner à Bruges, mais..."

Zaid Romero est complètement relancé. Le défenseur de 26 ans a été prêté l'hiver dernier par le Club de Bruges à Getafe afin d'y obtenir davantage de temps de jeu. Et pour l'instant, ce pari semble fonctionner.

En Liga, Zaid Romero a déjà disputé sept matchs. Le défenseur argentin laisse une très bonne impression et semble ainsi prêt pour la suite de sa carrière. Mais celle-ci ne devrait pas se poursuivre avec Getafe, puisque le club ne dispose d’aucune option d’achat dans l’accord.

Zaid Romero en pleine renaissance à Getafe

"Cela a été un grand défi pour moi, mais j’essaie de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Je venais d’une longue période sans jouer et ce n’est pas toujours facile, mais l’entraîneur m’a parlé et m’a accordé sa confiance dès mon arrivée ici", a expliqué Zaid Romero au média AS.

"Ce n’a pas été simple, mais je me bats chaque jour pour progresser, aider mes coéquipiers et donner le meilleur de moi-même. C’est très important pour moi de passer d’un endroit où je n’étais pas très estimé à un endroit où l’on me fait totalement confiance, et j’accepte cette responsabilité."

Il devra retourner au Club de Bruges

Qu’en est-il de son avenir l’été prochain ? "Je dois retourner au Club de Bruges, mais je profite de chaque jour et je donne 100 % à chaque match. À la fin de la saison, je réagirai peut-être différemment par rapport au marché des transferts, mais pour l’instant c’est encore trop tôt.



Je suis très heureux et satisfait du club et de l’équipe qui m’entoure, donc nous verrons étape par étape", a ajouté le joueur. En Espagne, il a clairement retrouvé de la visibilité, ce qui est important pour lui.