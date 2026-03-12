"C'est la seule chose que je n'ai pas accomplie" : Paul-José M'Poku revient sur ses années au Standard

"C'est la seule chose que je n'ai pas accomplie" : Paul-José M'Poku revient sur ses années au Standard
Photo: © photonews
Deviens fan de Al Wahda! 0

Fraîchement retraité, Paul-José M'Poku est revenu sur son histoire avec le Standard de Liège au micro de VOOSport World.

Le Belgo-Congolais a connu plusieurs passages par le Standard de Liège. D'abord au sein du centre de formation entre 2004 et 2008 avant de rejoindre Tottenham. Ensuite, il est revenu dans le club liégeois en 2011 en provenance de la formation londonienne. Il est alors resté lié au club jusqu'en 2016, mais a également connu deux prêts, au Cagliari Calcio (2015) et au Chievo Vérone (2015-2016).

Paul-José M'Poku a ensuite officiellement rejoint définitivement la dernière équipe citée à l'été 2016, mais s'est fait prêter au Panathinaïkos. Ensuite, il est revenu en bord de Meuse pour une dernière pige avec le Matricule 16 entre l'été 2017 et l'hiver 2020.

Avec le Standard de Liège, l'ancien footballeur a participé à pas moins de 224 matchs pour 45 buts et 36 passes décisives. Son amour pour la formation liégeoise est évidemment énorme. 

Paul-José M'Poku a réalisé son rêve

Un rêve qui est finalement devenu réalité : "Mon rêve, c’était de jouer au Standard et de faire vibrer Sclessin." Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y est parvenu, même s'il n'a jamais remporté de trophée avec le club. 

Lire aussi… "J'ai gagné autrement dans ma carrière" : fraîchement retraité, Paul-José M'Poku se confie
"La seule chose que je n’ai pas accomplie, c’est d’avoir remporté un trophée avec le Standard, mais je suis content de ce que j’ai apporté et donné sur le terrain…", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Al Wahda
Paul José Mpoku

Plus de news

"J'ai gagné autrement dans ma carrière" : fraîchement retraité, Paul-José M'Poku se confie

"J'ai gagné autrement dans ma carrière" : fraîchement retraité, Paul-José M'Poku se confie

14:20
Alexis Flips peut-il espérer une seconde chance avec Anderlecht ?

Alexis Flips peut-il espérer une seconde chance avec Anderlecht ?

18:00
Nathan De Cat peut-il vraiment rêver de la Coupe du monde 2026 ?

Nathan De Cat peut-il vraiment rêver de la Coupe du monde 2026 ?

17:30
"Il a montré qu'on pouvait compter sur lui" : Gaëtan Englebert salue la prestation d'Alexis André Jr.

"Il a montré qu'on pouvait compter sur lui" : Gaëtan Englebert salue la prestation d'Alexis André Jr.

16:30
Le verdict est tombé : le sort du match annulé entre Seraing et Courtrai est désormais connu

Le verdict est tombé : le sort du match annulé entre Seraing et Courtrai est désormais connu

16:00
1
Du changement aux Francs Borains : Pascal Scimè prend une grande décision

Du changement aux Francs Borains : Pascal Scimè prend une grande décision

15:30
Voici où et quand devrait finalement avoir lieu la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine

Voici où et quand devrait finalement avoir lieu la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine

15:00
"Nous voulons écrire l'histoire du club" : le coach de Fribourg ambitieux mais prudent avant d'affronter Genk

"Nous voulons écrire l'histoire du club" : le coach de Fribourg ambitieux mais prudent avant d'affronter Genk

14:00
C'est l'hécatombe : nouveau coup dur pour le Bayern de Vincent Kompany

C'est l'hécatombe : nouveau coup dur pour le Bayern de Vincent Kompany

13:30
Bob Peeters, un ancien Diable Rouge aux anges à Beveren : "Personne n'a pu rivaliser avec nous"

Bob Peeters, un ancien Diable Rouge aux anges à Beveren : "Personne n'a pu rivaliser avec nous"

13:00
Vers un départ d'Anderlecht cet été ? "Non, je veux d'abord remporter des trophées ici"

Vers un départ d'Anderlecht cet été ? "Non, je veux d'abord remporter des trophées ici"

12:40
4 victoires qui changent tout : la course au maintien en Challenger Pro League presque bouclée dès ce jeudi ?

4 victoires qui changent tout : la course au maintien en Challenger Pro League presque bouclée dès ce jeudi ?

12:20
Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

12:00
Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

11:40
Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

11:20
🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"

🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"

11:00
"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

10:30
Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

10:00
Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

09:30
"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

09:00
Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

08:30
Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/03: Nicholson

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/03: Nicholson

07:00
Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

07:40
Incroyable retournement de situation à Tournai, avec un projet de reprise après la faillite !

Incroyable retournement de situation à Tournai, avec un projet de reprise après la faillite !

07:20
Le successeur de Marc Wilmots ne s'en cache pas : Schalke 04 va négocier avec Anderlecht

Le successeur de Marc Wilmots ne s'en cache pas : Schalke 04 va négocier avec Anderlecht

07:00
Officiel : un ancien buteur de Charleroi quitte le Mexique pour revenir en Europe

Officiel : un ancien buteur de Charleroi quitte le Mexique pour revenir en Europe

06:30
🎥 Le Real assomme Manchester City, 7 buts en le PSG et Chelsea, Bodø/Glimt frappe encore !

🎥 Le Real assomme Manchester City, 7 buts en le PSG et Chelsea, Bodø/Glimt frappe encore !

23:00
3
La dernière saison de Burgess en Belgique ? Le capitaine de l'Union prend la parole

La dernière saison de Burgess en Belgique ? Le capitaine de l'Union prend la parole

22:30
🎥 Beveren champion contre le RWDM, Seraing en plante quatre à l'Olympic : les résumés de D1B

🎥 Beveren champion contre le RWDM, Seraing en plante quatre à l'Olympic : les résumés de D1B

22:01
🎥 L'homme à tout faire du Real : Thibaut Courtois à l'assist contre Manchester City

🎥 L'homme à tout faire du Real : Thibaut Courtois à l'assist contre Manchester City

21:40
"Des vacances parfaites, merci" : Eden Hazard n'a pas souffert de l'un des rares 'scandales' de sa carrière

"Des vacances parfaites, merci" : Eden Hazard n'a pas souffert de l'un des rares 'scandales' de sa carrière

21:20
Plus la moindre apparition depuis juillet : un ancien roc d'Anderlecht trahi par son ligament croisé

Plus la moindre apparition depuis juillet : un ancien roc d'Anderlecht trahi par son ligament croisé

21:00
Dans la tête de Rudi Garcia : notre sélection des Diables Rouges pour les deux matchs amicaux de mars

Dans la tête de Rudi Garcia : notre sélection des Diables Rouges pour les deux matchs amicaux de mars

20:40
3
"Marc Wilmots ne m'a donné aucune explication" : Boško Šutalo à coeur ouvert sur son départ du Standard

"Marc Wilmots ne m'a donné aucune explication" : Boško Šutalo à coeur ouvert sur son départ du Standard

20:20
Un beau clin d'oeil aux Diables : Michel Preud'homme devient ambassadeur d'une marque liégeoise

Un beau clin d'oeil aux Diables : Michel Preud'homme devient ambassadeur d'une marque liégeoise

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 13/03 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/03 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Malines KV Malines 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved