"C'est la seule chose que je n'ai pas accomplie" : Paul-José M'Poku revient sur ses années au Standard

Fraîchement retraité, Paul-José M'Poku est revenu sur son histoire avec le Standard de Liège au micro de VOOSport World.

Le Belgo-Congolais a connu plusieurs passages par le Standard de Liège. D'abord au sein du centre de formation entre 2004 et 2008 avant de rejoindre Tottenham. Ensuite, il est revenu dans le club liégeois en 2011 en provenance de la formation londonienne. Il est alors resté lié au club jusqu'en 2016, mais a également connu deux prêts, au Cagliari Calcio (2015) et au Chievo Vérone (2015-2016).

Paul-José M'Poku a ensuite officiellement rejoint définitivement la dernière équipe citée à l'été 2016, mais s'est fait prêter au Panathinaïkos. Ensuite, il est revenu en bord de Meuse pour une dernière pige avec le Matricule 16 entre l'été 2017 et l'hiver 2020.

Avec le Standard de Liège, l'ancien footballeur a participé à pas moins de 224 matchs pour 45 buts et 36 passes décisives. Son amour pour la formation liégeoise est évidemment énorme.

Paul-José M'Poku a réalisé son rêve

Un rêve qui est finalement devenu réalité : "Mon rêve, c’était de jouer au Standard et de faire vibrer Sclessin." Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y est parvenu, même s'il n'a jamais remporté de trophée avec le club.

"La seule chose que je n’ai pas accomplie, c’est d’avoir remporté un trophée avec le Standard, mais je suis content de ce que j’ai apporté et donné sur le terrain…", a-t-il conclu.