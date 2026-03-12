Le verdict est tombé : le sort du match annulé entre Seraing et Courtrai est désormais connu

Le verdict est tombé : le sort du match annulé entre Seraing et Courtrai est désormais connu
Photo: © photonews

Le sort de la rencontre annulée entre Seraing et Courtrai est désormais connu : une victoire sur tapis vert des Kerels. Les Métallos n'ont cependant peut-être pas encore dit leur dernier mot.

Le 21 février dernier, la rencontre entre Seraing et Courtrai avait été annulée en raison d'un incendie. Ce match ne devrait finalement pas être rejoué.

En effet, le Conseil disciplinaire de l’Union royale belge des sociétés de football-association a décidé d’attribuer la victoire aux Courtraisiens. "Le match est officiellement accordé au KV Courtrai sur un score de forfait (0-3)," écrivent les Kerels dans un communiqué. "Cette décision fait suite à l’audience du vendredi 6 mars 2026 concernant le dossier autour de la rencontre RFC Seraing – KV Courtrai." 

Le RFC Seraing peut faire appel

Cette décision satisfait évidemment Courtrai, mais elle n’est pas encore totalement définitive. Dans un communiqué, le RFC Seraing a indiqué que le club sérésien allait analyser cette décision dans les prochains jours et se réserve le droit d’introduire un appel si nécessaire.

Le RFC Seraing espère certainement avoir la possibilité de jouer malgré tout ce match. Il est donc fort probable qu'un appel soit lancé par le club.


En ce moment, les Métallos vont d'ailleurs beaucoup mieux. Ils sont actuellement en train de peut-être parvenir à valider leur maintien. Les hommes d'Arnaud Mercier se sont imposés à quatre reprises lors des quatre derniers matchs de championnat.

RFC Seraing
Olympic Charleroi

