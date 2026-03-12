🎥 Comme Hazard à l'époque : un joueur de Chelsea s'en prend à un ramasseur de balles

Lors du 8e de finale de Champions League entre le PSG et Chelsea, l'ailier des Blues, Pedro Neto, s'est emporté contre un ramasseur de balles.

Le scénario du 8e de finale entre le PSG et Chelsea a fait craquer Pedro Neto. Alors que les Blues tenaient un résultat positif au Parc des Princes (2-2 jusqu'à la 74e), ils ont fini par encaisser trois buts dans les vingt dernières minutes et s'incliner 5-2.

Résultat : en fin de rencontre, Pedro Neto s'est emporté à l'encontre d'un ramasseur de balles local qui traînait un peu trop à son goût. L'international portugais de 26 ans a alors envoyé valser l'infortuné, qui s'est écroulé (et en a rajouté un peu au passage).

Comme Eden Hazard, mais pas exclu 

Un accrochage qui en rappelle un autre, impliquant également un ailier de Chelsea : on se souvient qu'en 2013, Eden Hazard avait été exclu pour avoir frappé dans le ballon que couvrait un ramasseur de balles de Swansea City. Là aussi, le ramasseur en question en avait fait des tonnes, provoquant le carton rouge brandi au Belge. 

Cette fois, les efforts du ramasseur de balles parisien n'auront pas payé : après une brève discussion avec l'arbitre, aucun carton n'a été brandi à Pedro Neto.

Le Portugais, cependant, a tenu à s'excuser : juste après son geste, il a été trouver le jeune pour s'assurer qu'il allait bien, avant de s'exprimer au micro de TNT Sports. "Je ne suis pas comme ça, je lui ai donné mon maillot après le match, parce que ça ne doit pas arriver et je suis vraiment, vraiment désolé d’avoir réagi comme ça", assure Neto. 

