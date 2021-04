🎥 Le premier but de Timothy Castagne au King Power Stadium

Timothy Castagne n'avait pas encore marqué à domicile avec Leicester City, c'est désormais chose faite.

Timothy Castagne aura dû attendre plus de sept mois avant de percer les filets du King Power Stadium. Le latéral belge a inscrit son tout premier but à domicile pour Leicester City, son deuxième en Premier League, lundi soir, contre Crystal Palace. Un but qui a permis aux Foxes de revenir au score, avant que Kelechi Iheanoacho n'offre une précieuse victoire à Leicester City en toute fin de rencontre.