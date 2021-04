🎥 L'hommage appuyé de Pep Guardiola à Kevin De Bruyne

Pep Guardiola compare Kevin De Bruyne à un autre milieu de terrain qu'il a eu sous ses ordres.

Dans un entretien accordé à Robert Pirès pour Canal Plus, Pep Guardiola est revenu sur le rôle de Kevin De Bruyne au sein de son effectif.

Et quand l'ancien milieu d'Arsenal compare KDB à Andrès Iniesta, le coach de City acquiesce. "C'est vrai ils ont des positions similaires sur le terrain. Andrés est plus posé, il oriente plus jeu, mais Kevin est plus... comme un couteau. Quand il décide d'y aller, il sent le jeu. Ils ont des positions assez semblables et ils sont tous les deux incroyables."