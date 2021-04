🎥 Ligue des Champions: Kevin De Bruyne et City renversent le PSG et se rapprochent d'Istanbul

Longtemps malmené au Parc des Princes, Manchester City a inversé la tendance dans la dernière demi-heure (1-2). Kevin De Bruyne, buteur, et ses équipiers font un pas vers la finale, mais devront confirmer mardi prochain à domicile.

Le PSG a tenu le bon bout pendant plus d'une heure avant de se faire retourner par City. Les Parisiens avaient très bien entamé leur match et si la frappe, déviée, de Neymar, était parfaitement détournée par Ederson, c'est Marquinhos qui allait ouvrir le score, quelques minutes plus tard.

Sur un corner idéalement botté par Angel Di Maria, le Brésilien surgissait au premier poteau pour déflorer le marquoir et lancer Paris dans cette demi-finale aller. Confortablement installés aux commandes de la partie, les Parisiens ont fait déjouer les Cityzens jusqu'en début de seconde période.

Marquinhos qui marque de la tête en demi sur une passe de Di maria l’histoire se répète ! #PSGMCI pic.twitter.com/E7UYiiHCR4 — Mystic PSG❤️💙 (@Salamandredu94) April 28, 2021

Il a finalement fallu attendre la dernière demi-heure de jeu pour voir les protégés de Pep Guardiola réagir et enfin amener le danger dans le rectangle de Keylor Navas. Et c'est Kevin De Bruyne qui a égalisé sur un centre-tir que personne n'a touché et qui a surpris le portier du PSG.

Le match avait tourné. Sept minutes plus tard, Riyad Mahrez, sur coup-franc, a donné l'avantage à Manchester City. Et le PSG a même perdu Idrissa Gueye, exclu pour un tacle trop appuyé sur Ilkay Gundogan.

Une défaite frustrante pour le PSG et une victoire renversante pour Manchester City, qui prend une option sur la première finale de Ligue des Champions de son histoire.