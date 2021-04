Romelu Lukaku, cible n°1 de Chelsea cet été ?

Romelu Lukaku pourrait-il revenir en Angleterre par la grande porte ? L'attaquant de l'Inter Milan serait désormais la cible n°1 de son ancien club, Chelsea.

On le sait : Chelsea se cherche un attaquant de classe mondiale pour cet été, après le semi-échec que constitue le transfert de Timo Werner, encore très critiqué après ses ratés en demi-finale de la Ligue des Champions. Erling Braut Haaland, le buteur prolifique du Borussia Dortmund, était la piste n°1 des Blues, affirmait la presse anglaise, mais l'intérêt de certains clubs tels que Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone aurait forcé Chelsea à se tourner vers un autre joueur.

Et le n°2 sur cette shortlist londonienne n'est autre, d'après le Sun, que Romelu Lukaku : le Diable Rouge dispute actuellement la meilleure saison de sa carrière, et est très proche du titre avec l'Inter Milan (27 buts en 40 matchs). Chelsea pourrait donc ouvrir le porte-feuille pour attirer son ancien joueur, dont on connaît l'amour pour le club, où il avait découvert l'Angleterre sans réussir à s'imposer après plusieurs prêts réussis à WBA et Everton. Il faut cependant s'attendre à un montant de transfert colossal en cas de départ de Lukaku, qui avait coûté 74 millions d'euros aux Nerazzurri.