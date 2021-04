Ligue des champions : La finale maintenue à Istanbul ? L'UEFA a tranché

En dépit du confinement instauré en Turquie, l'UEFA a annoncé que cela n'aurait pas d'impact sur la tenue de la finale de la C1, prévue à Istanbul le 29 mai.

Malgré le confinement instauré en Turquie, l'UEFA a déclaré que la finale de la Ligue des champions aura bien lieu à Istanbul le 29 mai prochain. Une hausse des infections au Covid-19 a, en effet, poussé le gouvernement turc à fermer le pays pendant dix-sept jours, soit jusqu'au 17 mai, douze jours avant de la finale de la C1 au stade olympique Atatürk.

"La finale se disputera avec un nombre limité de spectateurs et nous sommes assurés que le ''lockdown'' temporaire ne devrait avoir aucun impact sur la rencontre", indique l'instance européenne dans un communiqué. "L'UEFA continuera à travailler en étroite collaboration avec la Fédération turque et les autorités locales et nationales pour organiser le match en toute sécurité. D'autres informations concernant la capacité du stade et les détails de la billetterie seront communiquées prochainement", a conclu l'UEFA qui n'a pas l'intention de délocaliser le match (ce qui avait dû être le cas l'an dernier, avec le Final 8 à Lisbonne).