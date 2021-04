Vazquez repousse deux grands d'Europe

L'ailier du Real aurait repoussé des offres de deux clubs qui jouent les premiers rôles en Ligue des Champions depuis deux saisons.

En fin de contrat en juin prochain, l'ailier polyvalent Lucas Vazquez (29 ans, 24 matchs et 2 buts en Liga cette saison) se dirigeait vers un départ libre du Real Madrid. Mais d'après les informations du quotidien madrilène AS ce vendredi, l'international espagnol devrait finalement prolonger l'aventure avec les Merengue !

Malgré des offres financières plus intéressantes de la part du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, Vazquez se montre plus séduit par l'ultime proposition du champion d'Espagne en titre avec un bail de trois ans, plus une année en option, et un salaire annuel estimé à 5 millions d'euros. Très attaché à la Maison Blanche, le natif de Curtis devrait donc poursuivre son histoire avec son club formateur.