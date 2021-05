L'Inter et Lukaku, champions dès dimanche?

L'Inter na plus besoin que de deux victoires pour enfin retrouver les lauriers de champion d'Italie, mais le sacre pourrait déjà tomber ce week-end, si les circonstances sont favorables aux protégés d'Antonio Conte.

Après une interminable attente, le Scudetto est à portée de mains pour les Nerazzurri. Il y a onze ans, l'Inter de José Mourinho célébrait son 18e titre de champion d'Italie et allait même s'offrir le triplé en soulevant la Coupe d'Italie et en triomphant en Ligue des Champions.

Mais depuis, c'est le désert pour les Milanais de l'Inter et leur supporter. Depuis la Coupe du monde des Clubs, en 2010, l'Inter n'a plus soulevé le moindre trophée. Une disette qui devrait prendre fin dans les jours à venir puisque l'équipe d'Antonio Conte trône solidement en tête de Serie A, avec onze points d'avance sur son premier poursuivant.

Gagner à Crotone, puis patienter

Dès ce week-end? Ce n'est pas impossible. Pour espérer être sacrés dès dimanche, Romelu Lukaku et ses équipiers devront d'abord s'imposer à Crotone, samedi soir. Si c'est le cas, ils écarteront définitivement la Juventus, l'AC Milan et le Napoli, qui partagent la troisième place du classement, à 13 points du leader.

L'Atalanta serait alors le dernier rival de l'Inter dans la course au titre et serait obligé de s'imposer sur la pelouse de Sassuolo pour maintenir un tout petit peu de suspense. Un succès de l'Inter à Crotone, conjugué à un faux-pas (match nul ou défaite) de l'Atalanta à Sassuolo et les Nerazzurri sabreront le champagne dimanche soir.

De quoi booster encore un peu plus la motivation de Romelu Lukaku, samedi soir, sur la pelouse du promu? Sevré de buts lors des quatre dernières rencontres, le buteur belge aura à coeur de retrouver le chemin des filets pour relancer un compteur qui reste honorablement coincé à 21 buts et 8 assists en championnat cette saison.