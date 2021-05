Liga: douche froide pour Seville, qui décroche dans la lutte pour le titre

Les chances de titre se sont probablement envolées ce lundi pour le FC Séville.

Le FC Séville est le grand perdant du week-end en Espagne. Les Blanquirrojos devaient s'imposer contre l'Athletic Bilbao pour rester dans le sillage du trio de tête et continuer de croire au titre. Mais ils n'ont pas su concrétiser leurs nombreuses occasions et se sont fait punir en toute fin de rencontre.

Inaki Williams a inscrit le but décisif à la 90e minute, pour offrir la victoire à Bilbao (1-0) et mettre fin à la série de cinq victoires consécutives du FC Séville. Les Sévillans accusent désormais six points de retard sur l'Atletico et quatre sur le Real et le Barça. Bilbao grimpe à la neuvième place.