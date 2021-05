Nacer Chadli et l'Istanbul Basaksehir presque maintenus

Nacer Chadli et l'Istanbul Basaksehir vivent une saison cataclysmique, mais ont réussi à s'extirper a priori pour de bon de la zone de relégation en Turquie.

Voir un champion en titre lutter pour son maintien, c'est particulièrement rare ; c'est pourtant arrivé toute la saison à Nacer Chadli, qui rejoignait l'Istanbul BB avec probablement pour ambition de vivre autre chose que la course contre la relégation. Le club stambouliote, longtemps dans la zone rouge, a cependant réussi à enchaîner deux victoires ces dernières semaines.

Un but de Chadli sur penalty avait ainsi offert la victoire à l'Istanbul Basaksehir face à l'Erzurum BB la semaine passée ; le Diable Rouge était titulaire hier et s'il n'a pas été décisif, Istanbul s'est imposé (2-1) contre Ankaragucu (malgré un but de l'ancien genkois Joseph Paintsil), prenant ainsi 5 points d'avance sur son adversaire du jour, premier de la zone rouge de Super Lig.