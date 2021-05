🎥 Le superbe but de Nani contre Cincinatti

L'ancien Red Devil en a encore sous le pied et il l'a démontré dans la nuit de dimanche à lundi.

Nani a le pied chaud en ce début de saison en MLS et il en a encore apporté la preuve, le week-end dernier, contre Cincinatti. Déjà buteur la semaine dernière contre Kansas City, le Portugais a inscrit le deuxième superbe but de sa saison et contribué à la première victoire d'Orlando City de la saison (3-0).