Pep Guardiola: "C'est aussi le mérite de Kompany, Silva et Hart"

Pep Guardiola savoure et n'oublie pas les anciens Cityzens.

Quatre ans après son arrivée à Manchester, Pep Guardiola a enfin réussi à amener City en finale de Ligue des Champions. Et il y avait beaucoup de "fierté" dans les propos d'après-match du coach espagnol. "Nous sommes en finale de la Ligue des Champions et sur le point de remporter le titre de champion d'Angleterre, je suis incroyablement fier", confirme-t-il.

Pour Pep Guardiola, cette qualification c'est déjà un aboutissement, mais c'est surtout le résultat du travail effectué par son groupe depuis qu'il est arrivé. "Ce qu'on a fait ces quatre dernières années, c'est fantastique. La Ligue des Champions est le tournoi le plus difficile, et atteindre la finale a été très compliqué."

Et le coach n'oublie pas non plus ses anciens protégés, qui ont aidé City à grandir. "Joe Hart, Vincent Kompany et David Silva ont amené City à un autre niveau. Cette qualification pour la finale, c'est aussi leur mérite." Nul doute que les trois intéressés apprécieront ces mots de leur ancien boss et qu'ils seront les premiers supporters de City le 29 mai prochain.