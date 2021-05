Un ancien du PSG déçu par l'attitude des joueurs : "C'est Kevin De Bruyne qui est obligé de calmer les Parisiens"

Le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer en demi-finale de la Ligue des champions par Manchester City ce mardi soir. Les Parisiens étaient frustrés en fin de rencontre à l'image du carton rouge d'Angel Di Maria.

Angel Di Maria (33 ans, 10 matchs et 1 but en LdC cette saison) a été exclu à la 69e minute de la demi-finale retour de la Ligue des Champions mardi face à Manchester City (0-2) pour avoir volontairement marché sur le pied de Fernandinho qui venait de le provoquer. L'Argentin fait pourtant partie des joueurs des plus expérimentés de l’effectif du Paris Saint-Germain.

Un mauvais geste qui a beaucoup déçu l’ancien milieu du club de la capitale, Edouard Cissé. "C’est surtout l’attitude à la fin qui me déçoit. Tu es mené 2-0 et tu pètes les plombs. À un moment, c’est Kevin De Bruyne qui est obligé de calmer les Parisiens ! Et Di Maria se fait berner par Fernandinho. Pas Di Maria quand même", a lâché Cissé dans les colonnes de L’Equipe.

"Paris a perdu son sang-froid. Je peux comprendre leur frustration, on a vu que City n’était pas embêté avec le ballon. City était plus fort, c’est tout. Sur les deux confrontations, City est supérieur trois périodes sur quatre. Et ce n’est pas une question d’argent entre les deux équipes puisque les joueurs ont le même salaire. Il manque quelque chose collectivement."