Leicester City se fait gifler à domicile par Newcastle, à l'approche d'un calendrier de folie

Leicester City a pris l'eau à domicile face à Newcastle United, une défaite qui peut coûter très cher dans la course à l'Europe.

Alors que les Foxes occupent la troisième marche du podium en Premier League, ils recevaient ce vendredi soir Newcastle United, un match capital au vu du programme dantesque qui attend Leicester City dans les semaines à venir - Manchester United, Chelsea à deux reprises dont la finale de la Cup et Tottenham pour terminer la saison. Et les coéquipiers de Youri Tielemans, titulaire tout comme Timothy Castagne, ont pris l'eau à domicile face aux Magpies.

Menés 0-2 à la pause par des buts de Willock et Dummett, ils n'ont pas su réagir après la pause, prenant même un retard irrattrapable quand Callum Wilson s'offre un doublé qui porte le score à 0-4. Marc Albrighton sauvera l'honneur à la 80e, et Kelechi Iheanacho offrira même un peu de rêve à son équipe en faisant 2-4 à la 87e, mais Leicester s'est réveillé trop tard et peut désormais voir Chelsea lui chiper la troisième place du podium ...

07/05/2021 21:00 Leicester City - Newcastle Utd 2-4