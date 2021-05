Thomas Kaminski élu joueur de la saison à Blackburn Rovers

À 27 ans et après à peine plus d'une saison entre les perches de la Gantoise, Thomas Kaminski avait opté pour son premier défi à l'étranger en rejoignant les Blackburn Rovers en début de saison. Il a trouvé ses marques en Championship.

Auteur d'un excellent exercice 2020-2021, le portier belge a contribué au maintien de son club en D2 anglaise et il en profite pour rafler le titre 'Joueur de la saison' décerné par les supporters du club anglais.

🏆 Kaminski crowned Rovers’ Player of the Year!



🧤 @kaminski26's superb debut season has seen him voted for our 2020/21 prize. 👏#Rovers | #WeAreTogether 🔵⚪️