Kevin De Bruyne, le bourreau de Chelsea

Kevin De Bruyne n'a pas peur de Chelsea. Au contraire, il est souvent en réussite lorsqu'il croise la route des Blues. D'après une statistique révélée par le site officiel de la Premier League, l'international belge a marqué lors de chacune de ses trois dernières rencontres disputées contre le club londonien.

🔵 🇧🇪 Kevin De Bruyne has scored in each of his last three #PL matches against Chelsea 🇧🇪 🔵



The last player to score in four consecutive appearances against the Blues was Carlos Tevez, who netted 5 between 2007 and 2010@ManCity | #MCICHE pic.twitter.com/sa3p1b4943